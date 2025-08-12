07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
07:59  13 августа
В Кривом Роге 5-летний мальчик погиб после падения с 9-го этажа
12 августа 2025, 22:25

На Запорожье мужчина избил знакомого и бросил его в безлюдном месте

12 августа 2025, 22:25
Фото: Нацполиция
В Запорожской области задержан мужчина. Он жестоко избил своего знакомого во время застолья

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

32-летний мужчина в Вольнянском районе был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Известно, что он распивал алкоголь со знакомым. В пьяном состоянии он избил 31-летнего товарища, пока тот не потерял сознание.

Впоследствии подозреваемый положил знакомого в багажник, вывез в поле и оставил там. Теперь ему сообщили о подозрении по ч.ч. 1, 2 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киеве 21-летний киевлянин стал жертвой избиения. За ним последовала группа неизвестных нетрезвых ребят. Сначала они спровоцировали конфликт, а затем избили его. Избили они также 37-летнего прохожего, делавшего замечания.

