Фото: Нацполиция

В Запорожской области задержан мужчина. Он жестоко избил своего знакомого во время застолья

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

32-летний мужчина в Вольнянском районе был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Известно, что он распивал алкоголь со знакомым. В пьяном состоянии он избил 31-летнего товарища, пока тот не потерял сознание.

Впоследствии подозреваемый положил знакомого в багажник, вывез в поле и оставил там. Теперь ему сообщили о подозрении по ч.ч. 1, 2 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

