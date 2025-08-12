Фото: Нацполіція

У Запорізькій області затримали чоловіка. Він жорстоко побив свого знайомого під час застілля

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

32-річний чоловік у Вільнянському районі був затриманий за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Відомо, що він розпивав алкоголь зі знайомим. У п'яному стані він побив 31-річного товариша доки той не втратив свідомість.

Згодом підозрюваний поклав знайомого до багажника, вивіз у поле і залишив там. Тепер йому повідомили про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

