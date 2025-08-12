07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
07:59  13 серпня
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 22:25

На Запоріжжі чоловік побив знайомого та кинув його в безлюдному місці

12 серпня 2025, 22:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запорізькій області затримали чоловіка. Він жорстоко побив свого знайомого під час застілля

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

32-річний чоловік у Вільнянському районі був затриманий за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Відомо, що він розпивав алкоголь зі знайомим. У п'яному стані він побив 31-річного товариша доки той не втратив свідомість.

Згодом підозрюваний поклав знайомого до багажника, вивіз у поле і залишив там. Тепер йому повідомили про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Києві 21-річний киянин став жертвою побиття. За ним пішла група невідомих нетверезих хлопців. Спочатку вони спровокували конфлікт, а потім побили його. Побили вони також 37-річного перехожого, який робив їм зауваження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Побиття затримання Запорізька область
У Дніпрі чоловік через ревнощі вдарив ножем у живіт свого гостя
12 серпня 2025, 11:09
У Херсоні поліцейського засудили до трьох років за побиття військового
12 серпня 2025, 10:59
У Херсоні 18-річний юнак побив та зґвалтував 71-річну жінку
12 серпня 2025, 07:48
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
13 серпня 2025, 07:59
Президент Румунії планує восени відвідати Київ
13 серпня 2025, 07:50
Наслідки обстрілів Нікопольщини: пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа
13 серпня 2025, 07:47
Майже 900 окупантів і 23 артсистеми: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
13 серпня 2025, 07:38
На Дніпропетровщині судитимуть двох правоохоронців, які вимагали хабарі на блокпості
13 серпня 2025, 07:34
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
13 серпня 2025, 07:29
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 07:17
Зеленський, Трамп і Венс зустрінуться онлайн: про що говоритимуть
13 серпня 2025, 07:15
Леся Нікітюк розповіла, чому обрала Володимира Дантеса
13 серпня 2025, 01:50
Відомий стиліст розповів, як робив стрижку Петру Порошенку
13 серпня 2025, 01:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »