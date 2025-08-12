10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 16:46

Голодомор возвращается: россияне вывозят краденое зерно из Запорожской области

12 августа 2025, 16:46
Фото: Kurkul.com
Несмотря на засуху и минимальный урожай, россияне все равно вывозят украинское зерно в Россию. Таким образом, они пытаются перекрыть зерновой кризис в России

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что "государственная зерновая кампания" на временно оккупированной территории Запорожской области применяет практику россиян, которая была при голодоморе. Сейчас оккупанты фактически за бесценок отбирают зерновые у сельхозпроизводителей.

"Цикличность истории. Голодомор прошлого столетия возвращается с новой оккупацией", – отметил Андрющенко.

Напомним, замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий отмечал, что РФ смешивает украденное украинское зерно со своим и экспортирует его через черноморские порты. Поэтому отслеживание этого зерна становится сложнее, а Россия обходит санкции.

урожай оккупанты Запорожская область
08 августа 2025
07 августа 2025
