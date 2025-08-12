Фото: Kurkul.com

Попри посуху та мінімальний врожай, росіяни все одно вивозять українське зерно до РФ. Таким чином вони намагаються перекрити зернову кризу в Росії

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що "державна зернова кампанія" на тимчасово окупованій території Запорізької області застосовує практику росіян, яка була при голодоморі. Зараз окупанти фактично за безцінь відбирають зернові в сільгоспвиробників.

"Циклічність історії. Голодомор минулого сторіччя повертається з новою окупацією", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, заступник міністр економіки України Тарас Висоцький зазначав, що РФ змішує вкрадене українське зерно зі своїм і експортує його через чорноморські порти. Через це відстеження цього зерна стає складніше, а Росія обходить санкції.