Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 20

Фото: ДСНС Запоріжжя

Аварійно-рятувальні роботи на місці масованого обстрілу Запоріжжя завершені. Наразі тривають відновлювальні роботи комунальних служб, які усувають наслідки удару

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 осіб.

За словами начальник Запорізької ОВА Івана Федорова, люди, які перебували поруч із автовокзалом у момент удару дістали множинні мінновибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини.

У результаті обстрілу також пошкоджено сім багатоквартирних житлових будинків і низку нежитлових приміщень. У будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи.

Нагадаємо, у неділю, 10 серпня, Росія нанесла авіаудар по центральному автовокзалу Запоріжжя. Це трапилося саме в годину пік, коли люди поверталися додому.

Раніше, на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік. Окупанти обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Окрім того, російський безпілотник атакував селище Козача Лопань.