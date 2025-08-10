16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
10:11  10 августа
10 августа 2025, 13:32

В результате взрыва мины в Одесской области погибли три человека, - комментарий правоохранительных органов

10 августа 2025, 13:32
Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Личности погибших в настоящее время устанавливаются

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

В Каролино-Бугазской громаде Белгород-Днестровского района Одесской области произошла трагедия: во время купания в море прогремели два взрыва, в результате которых погибли трое отдыхающих - женщина и двое мужчин.

Инцидент произошел 10 августа днем на одном из пляжей громады. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Специалисты работают над выяснением всех обстоятельств трагедии.

Правоохранители рассматривают возможность открытия уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается сбор доказательств и экспертное исследование взрывных устройств.

Полиция обращается к местным жителям и туристам с призывом строго соблюдать правила военного положения. Особенно важно избегать запрещенных для посещения пляжей Черноморского побережья и не пренебрегать мерами безопасности.

Напомним, на берегу Затоки в Одесской области прогремел взрыв мины. Детали инцидента и состояние пострадавших в настоящее время уточняются.

