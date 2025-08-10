16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
10:11  10 августа
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
10 августа 2025, 10:59

Враг нанес удар по крыше здания Сумской ОГА: что известно об утренней атаке

10 августа 2025, 10:59
Фото: начальник Сумской ОВА Олег Григоров
Утренний удар беспилотника по зданию Сумской ОГА стал очередным вызовом для безопасности города

Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Сегодня утром в Сумах российский беспилотник нанес удар по крыше здания областной государственной администрации, расположенного в центре города. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Враг продолжает системно атаковать административные и гражданские объекты в регионе, пытаясь создать давление и запугать местное население. В связи с этим жителей и гостей Сумщины призывают во время воздушных тревог избегать пребывания вблизи административных зданий и объектов критической инфраструктуры.

Несмотря на обстрелы, команда Сумской областной военной администрации работает слаженно и продолжает принимать все необходимые решения без задержек. Правоохранители и спасательные службы находятся в усиленной готовности, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы безопасности региона.

Напоминаем, что ночью Синельниковщина подверглась масштабной атаке вражескими беспилотниками. В результате ударов повреждены важные объекты и дома.

