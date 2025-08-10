Враг нанес удар по крыше здания Сумской ОГА: что известно об утренней атаке
Утренний удар беспилотника по зданию Сумской ОГА стал очередным вызовом для безопасности города
Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Сегодня утром в Сумах российский беспилотник нанес удар по крыше здания областной государственной администрации, расположенного в центре города. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Враг продолжает системно атаковать административные и гражданские объекты в регионе, пытаясь создать давление и запугать местное население. В связи с этим жителей и гостей Сумщины призывают во время воздушных тревог избегать пребывания вблизи административных зданий и объектов критической инфраструктуры.
Несмотря на обстрелы, команда Сумской областной военной администрации работает слаженно и продолжает принимать все необходимые решения без задержек. Правоохранители и спасательные службы находятся в усиленной готовности, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы безопасности региона.
Напоминаем, что ночью Синельниковщина подверглась масштабной атаке вражескими беспилотниками. В результате ударов повреждены важные объекты и дома.