Фото: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Утренний удар беспилотника по зданию Сумской ОГА стал очередным вызовом для безопасности города

Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Сегодня утром в Сумах российский беспилотник нанес удар по крыше здания областной государственной администрации, расположенного в центре города. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Враг продолжает системно атаковать административные и гражданские объекты в регионе, пытаясь создать давление и запугать местное население. В связи с этим жителей и гостей Сумщины призывают во время воздушных тревог избегать пребывания вблизи административных зданий и объектов критической инфраструктуры.

Несмотря на обстрелы, команда Сумской областной военной администрации работает слаженно и продолжает принимать все необходимые решения без задержек. Правоохранители и спасательные службы находятся в усиленной готовности, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы безопасности региона.

Напоминаем, что ночью Синельниковщина подверглась масштабной атаке вражескими беспилотниками. В результате ударов повреждены важные объекты и дома.