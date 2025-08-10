16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
18:21  10 серпня
У Львові озброєний чоловік захопив заручників у будівлі супермаркету
10:11  10 серпня
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
10 серпня 2025, 18:54

Росія нанесла авіаудар по центральному автовокзалу Запоріжжя, є постраждалі серед цивільних

10 серпня 2025, 18:54
Фото: Telegram/ЗАПОРІЗЬКА СІЧ.
У Запорізькій області пролунали вибухи через ворожі атаки, повідомляють екстрені служби

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Один із районів міста опинився у задимленні через наслідки обстрілу.

Попередні дані свідчать про трьох постраждалих внаслідок удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу на місці або в лікарнях.

За інформацією місцевих ЗМІ, ворожі авіабомби потрапили по центральному автовокзалу Запоріжжя саме в годину пік, коли люди поверталися додому. Ситуація залишається напруженою, а відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки і забезпеченням безпеки мешканців.

Нагадуємо, що 10 серпня в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, а також є поранені. Близько 12:00 російські війська обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Пізніше, близько 13:10, ворожий безпілотник атакував селище Козача Лопань.

