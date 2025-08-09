Російський дрон атакував авто на Запоріжжі — загинули двоє людей

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався територією Біленьківської громади. Від удару автівка загорілася, пасажири, які перебували всередині, загинули на місці.

Обставини трагедії уточнюються.

Нагадаємо, вранці 9 серпня російські війська завдали удару з безпілотника по цивільному автобусу, що рухався у передмісті Херсона. За попередньою інформацією, внаслідок цього терористичного нападу загинули двоє чоловіків. Ще десятеро мешканців області отримали поранення.