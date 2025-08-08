Иллюстративное фото

После того как в Беленьковской колонии погибли осужденные, в области решили провести эвакуацию. Перевозить в более безопасные места будут люди из двух колоний и следственный изолятор (СИЗО)

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Такое решение приняло руководство Запорожской областной военной администрации и 17-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ в четверг, 7 августа. Эвакуировать будут:

"Запорожский следственный изолятор";

"Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№11)";

"Каменскую исправительную колонию (№101)".

По словам председателя организации "Защита узников Украины" Олега Цвилого, эти три учреждения, это три последних неэвакуированных учреждения в области, где содержатся заключенные. По его мнению, к такому решению власти подтолкнуло то, что россияне бомбардировали Беленьковскую колонию.

Олег Цвилый добавил, что в колонии №11 размещают "довичников", ранее эвакуированных в западные регионы, а затем возвращенных обратно. В 101-й колонии, рассказал он, удерживают коллаборантов. Куда именно будут эвакуировать заключенных, пока неизвестно.

"Больше всего вопросов по СИЗО – куда его вывезут? Это следственные действия, как возить людей на суды, если СИЗО эвакуируют в Днепр, например?" – говорит председатель организации "Защита узников Украины.

По его мнению, эвакуация СИЗО может осложнить процесс правосудия.

Напомним, что в конце июля российские войска атаковали Беленьковскую общину. В результате обстрелов погибли 16 осужденных. Еще 44 получили ранения и были госпитализированы в местные больницы.