Россияне атаковали исправительную колонию на Запорожье: 16 погибших и 35 раненых

Ночью 29 июля россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений в Запорожском районе. В результате удара погибли 16 человек, еще 35 – получили ранения

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты ударили по району авиабомбами. Разрушены помещения и повреждены частные дома рядом.

"Ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения", – говорится в сообщении.