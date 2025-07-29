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29 июля 2025, 07:55

Россияне атаковали исправительную колонию на Запорожье: 16 погибших и 35 раненых

29 июля 2025, 07:55
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Ночью 29 июля россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений в Запорожском районе. В результате удара погибли 16 человек, еще 35 – получили ранения

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты ударили по району авиабомбами. Разрушены помещения и повреждены частные дома рядом.

"Ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью россияне нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине. В городе повреждены роддом и отделение городской больницы. Два человека погибли, еще пять людей пострадали.

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