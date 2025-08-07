Иллюстративное фото

В Днепропетровской ОВАЕ рассказали о последствиях ударов россиян 7 августа. В результате атаки врага произошли пожары, повреждены здания

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в течение дня россияне нанесли удары по трем районам Днепропетровской области. В частности, попадания были в Никополе, Мировской, Покровской, Красногригоревской и Марганецкой общинах.

В результате обстрела повреждены 2 магазина, многоэтажка, 10 солнечных панелей, дворовая постройка, гараж, парник и микроавтобус.

Также российские беспилотники атаковали Синельниковщину. В Межевской общине получил ранение 44-летний мужчина. Поврежденные автомобили. В самом Синельниково в результате атаки врага повреждено административное здание. На местах ударов произошли пожары, спасатели потушили пламя.

Ударили россияне и по Грушевской общине Криворожского района. В результате удара беспилотника задело инфраструктуру.

Напомним, что 3 августа российские кафиры атаковали Херсон дроном-камикадзе. Под удар попала 23-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с взрывной травмой.