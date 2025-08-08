18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
08 серпня 2025, 19:11

На Запоріжжі почали евакуацію засуджених

08 серпня 2025, 19:11
Після того як у Біленьківській колонії загинули засуджені, в області вирішили провести евакуацію. Перевозити в більш безпечні місця будуть людей з двох колоній та слідчого ізолятора (СІЗО).

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Таке рішення ухвалило керівництво Запорізької обласної військової адміністрації та 17 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ у четвер, 7 серпня. Евакуювати будуть:

  • "Запорізький слідчий ізолятор";
  • "Вільнянську установу виконання покарань (№11)";
  • "Кам’янську виправну колонію (№101)".

За словами голови організації "Захист в’язнів України" Олега Цвілого, ці три установи, це три останні неевакуйовані установи в області, де утримують в'язнів. На його думку, до такого рішення владу підштовхнуло те, що росіяни раніше бомбардували Біленьківську колонію.

Олег Цвілий додав, що в колонії №11 розміщують "довічників", яких раніше евакуювали в західні регіони, а потім повернули назад. У 101-й колонії, розповів він, утримують колаборантів. Куди саме будуть евакуйовувати в'язнів — наразі невідомо.

"Найбільше запитань щодо СІЗО – куди його вивезуть? Це слідчі дії, як возитимуть людей на суди, якщо СІЗО евакуюють у Дніпро, наприклад?" – каже голова організації "Захист в’язнів України.

На його думку, евакуація СІЗО може ускладнити процес правосуддя.

Нагадаємо, що наприкінці липня російські війська атакували Біленьківську громаду. Внаслідок обстрілів загинули 16 засуджених. Ще 44 отримали поранення та були госпіталізовані до місцевих лікарень.

08 серпня 2025
07 серпня 2025
