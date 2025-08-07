19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 20:34

Россияне атаковали Донбасс: есть раненые

07 августа 2025, 20:34
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В течение суток россияне атаковали Донецкую область. По меньшей мере 8 человек получили ранения

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Вадима Филашкина , по меньшей мере 8 местных жителей получили ранения в результате атаки россиян по Донецкой области в течение 7 августа.

Пять человек получили ранения в Дружковке. Там в результате обстрелов повреждены 7 частных домов, 2 склада, автосервис и 3 автомобиля.

Кроме того, еще по одному человеку были ранены в Шандриголовом Лиманской общины, Доброполье и Константиновке.

"Будьте ответственны! Эвакуируйте в более безопасные регионы Украины", - призывает глава ОВА.

Напомним, что ранее Лозовой на Харьковщине после ночной атаки российских ударных дронов погибли два человека, а десятки получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Донбасс
Россияне обстреляли Сумы и громаду: повреждены дома, есть раненый
07 августа 2025, 07:50
Армия РФ обстреляла из РСЗО Гуляйполе на Запорожье: погибла женщина
07 августа 2025, 07:28
Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии
07 августа 2025, 01:20
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Между Киевом и Бухарестом запустят прямой поезд
07 августа 2025, 21:49
В Харькове судили сбежавшего со службы военного
07 августа 2025, 21:14
45-летнему жителю Одесщины, смертельно ранившему полицейского, грозит пожизненное заключение
07 августа 2025, 20:54
Стало известно, какие пункты пропуска на Львовщине наиболее загружены
07 августа 2025, 20:49
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: повреждена многоэтажка, есть раненый
07 августа 2025, 20:45
Продолжаем жить в этих переговорных качелях
07 августа 2025, 20:15
"Никто никого не информировал до реализации": руководитель САП Клименко рассказал об обысках в Нацгвардии
07 августа 2025, 19:55
Завтра в Украине будет царить солнечная и сухая погода
07 августа 2025, 19:54
Инспекторы Закарпатской таможни планировали "помочь" уклонисту в бегстве за взятку
07 августа 2025, 19:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »