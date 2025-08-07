Фото: ОВА

В течение суток россияне атаковали Донецкую область. По меньшей мере 8 человек получили ранения

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Вадима Филашкина , по меньшей мере 8 местных жителей получили ранения в результате атаки россиян по Донецкой области в течение 7 августа.

Пять человек получили ранения в Дружковке. Там в результате обстрелов повреждены 7 частных домов, 2 склада, автосервис и 3 автомобиля.

Кроме того, еще по одному человеку были ранены в Шандриголовом Лиманской общины, Доброполье и Константиновке.

"Будьте ответственны! Эвакуируйте в более безопасные регионы Украины", - призывает глава ОВА.

