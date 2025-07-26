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26 июля 2025, 02:00

"Есть те, кто сейчас воюет против Украины": как РФ ворует детей и использует их в войне

26 июля 2025, 02:00
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Фото: ЦНС
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Более 35 тысяч украинских детей россияне вывезли с оккупированных территорий с 2014 года. Часто их забирали силой, угрожая оружием.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным журналистов, с 2014 года с оккупированных территорий было вывезено около 35 000 украинских детей. При этом все чаще появляются доказательства того, что впоследствии этих детей мобилизуют в армию, а затем на войну против Украины. Отмечают, что именно так РФ компенсирует большие потери живой силы.

По словам экспертов Йельского университета, эти факты говорят, что детей к войне готовят еще до совершеннолетия. В частности, направляют в военные школы, где учат стрелять, руководить техникой и соблюдать российскую военную дисциплину. Часть детей содержатся в лагерях перевоспитания – таких в России насчитали более сотни.

В издании рассказали о Владе Руденко, похищенном из Херсона. 18 месяцев он провел в лагере, а затем перевели в морское училище. К счастью, его мама спасла его и увезла обратно.

"Меня заставляли петь гимн России и учили стрелять. Но мне повезло. Есть те, кто сейчас сражается против Украины", - рассказал парень.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления говорили, что на оккупированной территории Запорожской области россияне заставляют детей патрулировать улицы с росгвардией. Таким образом, они нормализуют среди детей оружие, а также используют их.

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