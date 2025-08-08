09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
08 серпня 2025, 15:29

Шпигун Кремля: на окупованих територіях росіяни запроваджують свій месенджер - чим це небезпечно

08 серпня 2025, 15:29
Фото: ЦНС
На тимчасово окупованих територіях росіяни зобов'язують жителів користуватися новим месенджером. Розробником є компанія VK, яка перебуває під контролем ФСБ та Кремля

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як розповіли в Центрі національного спротиву, з 1 вересня російська адміністрація на тимчасово окупованих територіях зобов'язує місцевих жителів користуватися російським месенджером "Max". Зазначається, що насправді це практично "онлайн-шпигун Кремля".

Фахівці зазначали, що всі дані користувачів зберігаються у РФ та передаються спеціальним службам без рішення суду. Листування зберігаються понад шість місяців, а ідентифікація для користувачів є обов'язковою. Додаток також вимагає доступ до камери, мікрофона, геолокації та контактів, а закритий код створює ризики прихованих бекдорів.

Месенджер також інтегрований із "Госуслугами" та іншими державними системами РФ. Завдяки цьому окупанти фактично отримують нові інструменти для стеження.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ розповідали, що з 2014 року росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій понад 35 тисяч українських дітей. Крім того, все частіше з'являються докази того, що згодом цих дітей мобілізують до армії, а потім — на війну проти України. Зазначають, що саме так РФ компенсує великі втрати живої сили.

месенджер окупанти ТОТ Запорізька область
