Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни зобов'язують жителів користуватися новим месенджером. Розробником є компанія VK, яка перебуває під контролем ФСБ та Кремля

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як розповіли в Центрі національного спротиву, з 1 вересня російська адміністрація на тимчасово окупованих територіях зобов'язує місцевих жителів користуватися російським месенджером "Max". Зазначається, що насправді це практично "онлайн-шпигун Кремля".

Фахівці зазначали, що всі дані користувачів зберігаються у РФ та передаються спеціальним службам без рішення суду. Листування зберігаються понад шість місяців, а ідентифікація для користувачів є обов'язковою. Додаток також вимагає доступ до камери, мікрофона, геолокації та контактів, а закритий код створює ризики прихованих бекдорів.

Месенджер також інтегрований із "Госуслугами" та іншими державними системами РФ. Завдяки цьому окупанти фактично отримують нові інструменти для стеження.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ розповідали, що з 2014 року росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій понад 35 тисяч українських дітей. Крім того, все частіше з'являються докази того, що згодом цих дітей мобілізують до армії, а потім — на війну проти України. Зазначають, що саме так РФ компенсує великі втрати живої сили.