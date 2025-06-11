Россияне второй раз за неделю атаковали пожарную часть на Донетчине

фото: ГСЧС Донбасса

В результате очередного удара вражеского дрона-камикадзе в городе Родинское повреждено здание пожарно-спасательной части

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что это уже вторая атака на объект ГСЧС за последнюю неделю. Удар был нанесен рядом со зданием.

В результате взрыва повреждены внешняя стена, оконные блоки и входная дверь.

К счастью, личный состав спасателей не пострадал, техника осталась невредимой.

"Это очередной циничный обстрел спасателей, ежедневно выполняющих свою работу в зоне боевых действий, спасая жизнь людей и ликвидируя последствия вражеских атак", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, за прошедшие сутки на Донетчине погибли трое мирных жителей, еще восемь ранены в результате очередных атак российских войск.