Россияне второй раз за неделю атаковали пожарную часть на Донетчине
В результате очередного удара вражеского дрона-камикадзе в городе Родинское повреждено здание пожарно-спасательной части
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что это уже вторая атака на объект ГСЧС за последнюю неделю. Удар был нанесен рядом со зданием.
В результате взрыва повреждены внешняя стена, оконные блоки и входная дверь.
К счастью, личный состав спасателей не пострадал, техника осталась невредимой.
"Это очередной циничный обстрел спасателей, ежедневно выполняющих свою работу в зоне боевых действий, спасая жизнь людей и ликвидируя последствия вражеских атак", – подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, за прошедшие сутки на Донетчине погибли трое мирных жителей, еще восемь ранены в результате очередных атак российских войск.