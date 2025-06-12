ГСЧС показала последствия удара БпЛА по Харькову: пострадали 14 человек

фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 12 июня российские войска раз атаковали Харьковщину ударными беспилотниками. Основной удар пришелся на жилые кварталы Харькова: пострадали Салтовский, Слободской и Шевченковский районы

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атак произошли многочисленные пожары – горели жилые дома, магазин, легковые автомобили и трава.

Во время тушения пожаров спасатели и правоохранители проводили эвакуацию жителей многоэтажек. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.

Также во вражеские обстрелы попало село Борщевка Балаклейской общины Изюмского района. В результате попадания дрона-камикадзе загорелись здание мастерской, сельскохозяйственная техника и сухая трава на территории агропредприятия.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 14 человек, среди них четверо детей.

На местах работают подразделения ГСЧС, полиция, медики и коммунальные службы.

Напомним, в ночь на 12 июня российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа "Герань-2". Было известно, что в результате обстрела пострадали 12 человек.