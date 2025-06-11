Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ

Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ

фото: российские паблики

Темнота в оккупации

Июнь 2025 войдет в историю полномасштабной российско-украинской войны масштабными воздушными ударами с обеих сторон. Украинцы уничтожали военные объекты на территории Российской Федерации, россияне традиционно "отвечали" (по крайней мере, так это подавалось для тамошнего потребителя) атаками по жилым кварталам и даже историческим объектам - так, в Киеве пострадала Святая София, пережившая и татарскую орду, и большевистских большевистских зарезяк и нацистских оккупантов.

Но был в начале июня еще один интересный момент, который стоит отметить в отдельности. Силы обороны Украины нанесли несколько мощных – и очень точных – ударов по оккупированным украинским территориям, в частности, по Запорожской и Херсонской областях.

Обломками сбитых беспилотников повреждена подстанция в Геническом районе на ТОТ Херсонской области.

Фото: российские паблики

Фото: российские паблики

Удары эти обернулись тотальным блекаутом на большой части двух оккупированных украинских областей - российская "власть" Запорожской области заявляла о том, что 607 населенных пунктов (457 - на Запорожье, 150 - на левобережье Херсонщины) с более чем 600 тысячами потребителей, что с учетом выезда части людей являются фактически всем населением захваченных россиянам районов этих областей, оставшихся без света.

Иллюстративное фото: из открытых источников

В комментарии RegioNews житель одного из оккупированных населенных пунктов Запорожской области сообщил, что происходило после удара ВСУ. "Электричество исчезло поздно вечером 2 июня. Оккупационная "администрация" отреагировала сообщением - мол, в результате обстрелов со стороны Украины повреждена высоковольтная линия, и поэтому на всей территории региона отсутствует электроэнергия. В тот день в нашем районе действительно шли достаточно напряженные артиллерийские дуэли, но на что ли. света мы жили где-то полтора суток, потом местные "власти" начали отчитываться, что постепенно электричество возвращается. Когда очередь на подключение дошла до нас, буквально через пару часов свет снова пропал — и ещё примерно сутки его не было, — рассказал украинец из оккупации.

Зачем же ВСУ требовалась эта атака, якобы нелогичная и даже, с точки зрения пророссийских пропагандистов, вредна для граждан Украины? В чем был смысл этого неожиданного удара – который, как мы поясним дальше, стал очень важным украинским успехом?

В России проблемы с электроэнергией

Для начала следует напомнить, что на оккупированной территории Запорожской области расположен стратегически важный объект. Объект, упоминания о котором регулярно появляются на страницах мировых изданий, из-за его глобального экологического значения. Это Запорожская атомная электростанция возле города Энергодар.

Запорожская АЭС. Фото:uatom.org

Как известно, после оккупации Запорожская АЭС перестала производить энергию. То есть Украина потеряла 6 тысяч мегаватт электроэнергии, без которых военные зимы прошли с отключением электроэнергии в свободных от российских войск городах. Но это было, как говорится, всего полбеды.

Дело в том, что ЗАЭС решили использовать для своих нужд оккупанты. Причем не только для оккупированного Юга и Востока Украины, но и потенциально для собственных южных регионов – Краснодарского края и северокавказских республик. Эти регионы в РФ всегда были проблемными с энергетической точки зрения, а тут появилась возможность использовать ворованную электроэнергию.

Позор МАГАТЭ

И здесь стоит отметить еще одну сторону этой истории. Это – Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. Которое в ситуации с возможным подключением Запорожской АЭС к российской энергосистеме повело себя максимально позорно. Потому что 3 июня глава этой организации Рафаэль Гросси заявил, комментируя информацию от Greenpeace о подготовке оккупантов к запуску ЗАЭС уже в энергосистему страны-агрессора:

"Мы наблюдаем за спутниковыми изображениями этого региона и не согласны с тем, что было изложено в этом отчете, а именно – что там идут масштабные подготовительные работы и строительство, что они очень серьёзно подошли к делу, строят линию. Там что-то происходит, но мы не согласны с тем, что было опубликовано в отчете."

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Фото: из открытых источников

Но через несколько дней глава российского "Энергоатома" Алексей Лихачев признался не только в том, что оккупанты начали строительство насосной станции для перезапуска Запорожской АЭС и подключения ее к собственной энергосистеме – но и в том, что они уже подготовили поэтапный план этого грабительского проекта.

То есть россияне не особо и прятались со своими планами, которые в МАГАТЭ почему-то "не заметили". Этот позор метко прокомментировала эксперт по вопросам атомной энергетики Ольга Кошарная: "Международные организации сегодня – это бессильные, полностью импотентные институты. По факту [они] поощряют других к ядерному терроризму, потому что Россия не испытывает никаких последствий за свои военные преступления и не несет никаких в таких безопасности МАГАТЭ".

Итак, как видим, на четвертый год полномасштабной войны и оккупации Запорожской АЭС россияне при полном попустительстве со стороны, в частности, МАГАТЭ решили наконец-то использовать крупнейшую атомную электростанцию Европы в свою пользу. (Вероятно, из-за проблем в собственной энергетике, которые раньше, если и существовали, то не были настолько серьезными, чтобы пришлось идти на такой шаг.) И у Украины не оставалось никаких других вариантов, кроме как остановить этот грабительский план собственной военной силой.

Когда мир не слышит предупреждений

И здесь нам стоит вспомнить другую историю, которая произошла в другое время в другой стране, даже в другой части мира. Но, несмотря на все отличия (в частности, удар был нанесен не по своей, а по чужой территории), та история очень хорошо объясняет логику действий подразделений ВСУ, которые разбили в щепки подстанции под Мелитополем и Геническом.

Это произошло 7 июня 1981 года и носило название "Операция "Вавилон" (или "Операция "Опера"). Речь шла о ядерной программе Ирака, готовившегося создать атомную бомбу. Тот Ирак, напомним, был диктатурой под руководством тирана Саддама Хусейна, так что ничего удивительного в том, что этот режим решил создать оружие массового поражения, нет.

"Операция "Вавилон". Фото: wikipediaНазвание

Израильская разведка получила информацию об этой программе, еще в 1978 году уничтожила два первых ядерных реактора ("Таммуз-1" и "Таммуз-2"), но Франция продала Хусейну новый реактор, который был установлен в подземном центре "Сабааташр таммуз". Мировое сообщество, в частности, ООН и МАГАТЭ, не отреагировало на предупреждение Тель-Авива фактически никак. Поэтому тогдашний премьер-министр Израиля Менахем Бегин принял решение нанести воздушный удар по ядерному центру Ирака.

7 июня 1981 года 8 самолетов F-16А сбросили 16 бомб, 14 из которых попали по реакторному комплексу (взорвались – 12). Этот удар (во время которого ни один израильский самолет не пострадал) вопрос ядерной бомбы в руках Хусейна был снят раз и навсегда. А вопрос этот был более чем актуальным – по информации советских экспертов, уже в 1983 году Ирак должен получить три атомные бомбы.

ВСУ своего не отдадут

Украина 2025 поступила точно так же, как и Израиль 1981-го. В ситуации, когда международные организации не просто разводили руками, а вообще делали вид, что ничего не происходит – Вооруженные силы Украины уничтожили ключевые точки энергетической системы на оккупированной территории, точки, которые позволили бы россиянам использовать Запорожскую АЭС в свою пользу.

Таким образом, наше государство, как и Израиль 44 года назад, продемонстрировало, что в любую силу есть другая, не менее мощная сила. И сумел остановить страну-агрессора, страну-грабителя в ее очередном захватническом плане. И хотя свет на оккупированной территории, как уже было сказано, за несколько дней восстановили, вопрос о подключении ЗАЭС к энергосистеме России теперь значительно усложнился.

Особенно учитывая, что ВСУ готовы нанести повторные удары, если россияне вздумают снова претворить в жизнь этот план. Отвоевать крупнейшую атомную электростанцию Европы Украина пока не может – но и отдать ее в руки агрессору, разрешить использовать ее мощности тоже не даст. Это ясно продемонстрировала июньская воздушная атака.