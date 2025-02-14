В ГУР рассказали, как россияне сорвали ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

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Попытка штурма со стороны российских окупантов в районе села Каменское 12 февраля сорвала международные договоренности о ротации технических экспертов МАГАТЭ на временно захваченной Запорожской АЭС

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Утром того дня штурмовые группы РФ в количестве 13 захватчиков атаковали позиции Сил обороны. Планируемый маршрут МАГАТЭ пролегал в указанном районе.

"Штурмовые действия московитов из числа 135 мотострелкового штурмового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа с РФ, сорвавших ротацию представителей МАГАТЭ, свидетельствуют об очередном умышленном и показательном пренебрежении государством-агрессором россией достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время штурмов Силы обороны Украины не допустили потерь боевых позиций.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 12 февраля, Россия в очередной раз целенаправленно сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.