10:05  13 февраля
Украина призывает мир наказать Россию за депортацию украинских детей
07:49  13 февраля
Спецпредставитель Дональда Трампа посетит Украину: когда ждать визита
07:28  13 февраля
Стало известно, сколько жителей Покровска остается в городе
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 10:05

Украина призывает мир наказать Россию за депортацию украинских детей

13 февраля 2025, 10:05
Читайте також українською мовою
фото: Permanent Mission of Ukraine to the International Organizations in Vienna
Читайте також
українською мовою

Украина в ОБСЕ призвала привлечь Россию к ответственности за системную депортацию украинских детей

Об этом сообщили в постоянном представительстве Украины при международных организациях, передает RegioNews.

Так, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко на заседании комитета безопасности Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул важность работы Международной коалиции за возвращение украинских детей и необходимость ее усиленной поддержки со стороны международных партнеров.

"Мир должен действовать сейчас, чтобы вернуть украинских детей домой и привлечь Россию к ответственности за ее преступления", – заявил Витренко.

Кроме того, он отметил продолжающиеся усилия Украины в реализации программ, направленных на поддержку и реабилитацию украинских детей, пострадавших от действий российских оккупантов.

Напомним, в начале февраля Украина вернула из российской оккупации 12 детей.

Ранее сообщалось, что РФ активно препятствует возвращению украинцев с временно оккупированных территорий, создавая максимальные затруднения для гуманитарной эвакуации.

оккупация депортация ОБСЕ дети РФ наказание
Россияне обстреляли Никопольщину из разного вооружения: последствия атаки
13 февраля 2025, 08:43
Россияне начали новый этап тотальных проверок на оккупированных территориях, – ЦНС
13 февраля 2025, 06:45
Все новости »
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
Из-за санкций у Порошенко забирают все имущество
13 февраля 2025, 11:34
Нардепы "ЕС" заблокировали трибуну Рады из-за санкций против Порошенко
13 февраля 2025, 11:08
В Тернопольской области водитель с поддельными документами на авто предлагал полицейским 1000 долларов
13 февраля 2025, 10:59
Дело "Бориважа": судью уволили, незаконное решение отменено
13 февраля 2025, 10:52
Силы ПВО ночью сбили 85 российских беспилотников
13 февраля 2025, 10:49
Россияне атаковали дронами припортовую инфраструктуру Одесщины
13 февраля 2025, 10:30
Стало известно, сколько детей находится в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
13 февраля 2025, 10:29
Трамп заявил, что Украина не сможет вернуться на границы 2014 года
13 февраля 2025, 10:15
Россияне атаковали дронами Сумы
13 февраля 2025, 09:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »