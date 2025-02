Украина призывает мир наказать Россию за депортацию украинских детей

фото: Permanent Mission of Ukraine to the International Organizations in Vienna

Украина в ОБСЕ призвала привлечь Россию к ответственности за системную депортацию украинских детей

Об этом сообщили в постоянном представительстве Украины при международных организациях, передает RegioNews. Так, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко на заседании комитета безопасности Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул важность работы Международной коалиции за возвращение украинских детей и необходимость ее усиленной поддержки со стороны международных партнеров. "Мир должен действовать сейчас, чтобы вернуть украинских детей домой и привлечь Россию к ответственности за ее преступления", – заявил Витренко. Кроме того, он отметил продолжающиеся усилия Украины в реализации программ, направленных на поддержку и реабилитацию украинских детей, пострадавших от действий российских оккупантов. Напомним, в начале февраля Украина вернула из российской оккупации 12 детей. Ранее сообщалось, что РФ активно препятствует возвращению украинцев с временно оккупированных территорий, создавая максимальные затруднения для гуманитарной эвакуации.

.