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13 февраля 2025, 14:35

В Луганской области Силы обороны уничтожили российский "Град"

13 февраля 2025, 14:35
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скриншот с видео
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На Луганском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

"Операторы 412 полка "NEMESIS" в очередной раз подтвердили свое мастерство, уничтожив двигавшуюся на высокой скорости реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". ССС: на шаг впереди!", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожить РСЗО — задача не из легких, ведь враг обычно использует тактику "удар-уход": огневые позиции расположены в одном месте, а тайник — в другом, на расстоянии десятков километров.

По словам защитников, качественная разведка и тщательное планирование позволяют нашим операторам совершать такие операции с высокой эффективностью.

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем уничтожили редкую российскую огнеметную систему ТОС-А1 "Солнцепек" на Запорожском направлении.

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