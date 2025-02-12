фото: Facebook

В среду, 12 февраля, Россия в очередной раз целенаправленно сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает RegioNews.

"Кремль действует по привычной схеме шантажа, угроз и провокаций. В этот раз оккупанты использовали для срыва ротации вооруженных штурмовиков с белыми флагами, размещенными в зоне пересечения линии между подконтрольными Украине территориями и временно оккупированной зоной. Там должен был пройти переход представителей МАГАТЭ", – говорится в комментарии спикера МИД.

Сценарий срыва ротаций каждый раз подобен:

сначала российская сторона долго не согласовывает точку и время ротации;

затем дает неопределенные сигналы о готовности гарантировать безопасный проезд, но за час до начала ротации открывает огонь или начинает боевые действия в этой зоне;

после этого российские штурмовики появляются с белыми флагами и флагами МАГАТЭ;

Москва заявляет, что "все готово" для миссии. Такие действия повторяются не впервые, но риски безопасности становятся все выше.

"Устраивая такие провокации, Россия пытается заставить МАГАТЭ нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины и направить международных экспертов на ЗАЭС через временно оккупированные территории. При этом Москва шантажирует Агентство полной блокировкой работы миссии. Российское давление на МАГАТЭ недопустимо и мы требуем от международного сообщества встать на защиту Агентства от российского шантажа", – подчеркнул Тихий.

В МИД добавили, что за три года оккупации Россия довела ЗАЭС до деградации, превратив крупнейшую атомную электростанцию Европы в военную базу. Это часть более широкой стратегии ядерных угроз РФ и использования ею энергии в качестве оружия. Присутствие МАГАТЭ мешает России реализовывать этот план, поэтому она системно давит на Агентство, пытается подорвать его авторитет и создать условия, при которых независимое наблюдение станет невозможным.

"Попытки Кремля принудить МАГАТЭ к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины не увенчаются успехом. Украина не позволит России использовать Агентство для легитимизации оккупации и не даст подорвать независимость МАГАТЭ. Призываем международное сообщество твердо поддержать МАГАТЭ, чтобы Россия в конце концов осознала, что ее тактика шантажа и угроз не сработает", – отметил Тихий.

Напомним, из-за российских атак Запорожская АЭС в очередной раз оказалась на грани блекаута . В результате вражеских обстрелов 11 февраля обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной ЗАЭС.