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13 февраля 2025, 10:29

Стало известно, сколько детей находится в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области

13 февраля 2025, 10:29
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фото: иллюстративное
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В населенных пунктах Донецкой области, где производится принудительная эвакуация детей, еще остаются более 100 детей

Об этом на онлайн-брифинге сообщила и. начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день в 17 населенных пунктах области остаются 106 детей, которые подлежат обязательной эвакуации принудительно с родителями или лицами, которые их заменяют, и другими законными представителями, это дети из 75 семей", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13 февраля больше всего детей остается в Комарской сельской территориальной общине – 55 детей, которые воспитываются в 40 семьях. Также много еще детей в Шаховской сельской территориальной общине – 46, воспитывающихся в 31 семье.

Отметим, за последнюю неделю в Донецкой области эвакуировано несколько десятков детей.

Напомним, что стало известно, сколько жителей Покровска остается в городе. До войны здесь проживало около 60 тысяч человек.

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