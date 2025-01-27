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27 января 2025, 16:41

Заплатить за службу в тылу: на Днепропетровщине медика ВЛК поймали на взятке

27 января 2025, 16:41
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Фото: прокуратура
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Прокуроры объявили о подозрении медика ВЛК

Об этом сообщает Спецпрокуратура восточного края, передает RegioNews .

В Днепропетровщине медик взял взятку 20 тысяч гривен, чтобы признать военнослужащего пригодным к службе в тылу. Речь идет о службе в воинских частях, ТЦК, учебных центрах.

Прокуроры объявили медику о подозрении по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Такие нарушения наказываются штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине боевой медик взял у заложницы женщину и угрожал перерезать ей горло. Выяснилось, что его целью было не возвращаться в места боевых действий для выполнения своих обязанностей.

Также сообщалось, что главный психиатр ВСУ, подозреваемый в незаконном обогащении, планировал покупать виллу в Турции . По данным СМИ, имение, которое хотело приобрести чиновник, стоит более полумиллиона евро.

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