На Волыни задержали полицейского, требовавшего у предпринимателя 50 тыс. грн "отката"

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На Волыни за вымогательство и получение взятки задержан начальник управления логистики и материально-технического обеспечения главного управления Нацполиции области.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, должностное лицо требовало у местного бизнесмена "откаты" за участие его компаний в тендерах на ремонт изолятора временного содержания в Ковеле и сооружения правоохранительного органа в Камень-Каширском районе.

Задержанный обещал бизнесмену, что его фирма гарантированно победит в тендере.

Как отметили в областной прокуратуре, должностного лица Нацполиции области задержали при получении от предпринимателя 50 тысяч гривен. В общем, считает следствие, он требовал 5% от общей суммы, предусмотренной на ремонт.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста, от должности его отстранили. В случае доказательства вины должностному лицу может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске 22-летний полицейский обвиняется в переправке военнообязанного в Румынию. Обвинительный акт был передан в суд.