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Делок наладил схему уклонения от мобилизации и пересечения госграницы для военнообязанных. За год он "помог" 22 мужчинам, четверо из которых выехали за границу и не вернулись

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Мужчина организовал схему выдачи временного удостоверения с отметкой о непригодности к военной службе. Пользуясь своим служебным положением, он вносил ложные данные в Единый реестр военнообязанных. Благодаря этим документам мужчины получали отсрочку от службы и могли без проблем выехать за границу.

Правоохранители провели обыск дома у 36-летнего фигуранта. Были изъяты документы, подтверждающие его преступную деятельность, а также компьютерная техника и мобильный телефон.

Мужчине объявили подозрение. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одессе задержали врача, который за 700 долларов производил "липовые" справки для мужчин.