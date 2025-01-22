У мамы бизнес в "ЛНР" и паспорт РФ: руководительница Шевченковского суда Киева получает подарки из оккупации, — СМИ

фото: sh.ki.court.gov.ua

Руководитель аппарата Шевченковского райсуда Киева Алина Зборщик отвечает за обеспечение работы учреждения: от организации всех процессов и до функционирования системы автоматического распределения дел. Ее мать — Алла Зборщик — имеет паспорт РФ и бизнес на территории так называемой "ЛНР", позволяющей ей делать ценные подарки своей дочери

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает RegioNews.

В 2016 году зарплата Алины Зборщик составила 10800 грн в месяц. В 2021 году - 29 000 грн в месяц. Сейчас - 27 000 грн. Никаких других постоянных официальных доходов у женщины не было и нет.

Официально (за декларацию) Алина Зборщик живет в квартире в Киеве по улице Жмаченко.

Дом площадью 93 квадрата в ЖК "Автограф", что в Днепровском районе Киева, был куплен в марте 2018 года. Это ЖК комфорт-класса, на тот момент квартиры схожего метража здесь можно было купить от 2,5 млн грн, или от 95 тысяч долларов.

Чтобы купить такую ​​недвижимость, Алине нужно было бы откладывать с десяток лет. Но не пришлось, потому что квартира принадлежит не чиновнице, а ее маме Алле Зборщик — и это сказано в декларации должностной лица. В марте 2018-го Алла Зборщик приобрела квартиру за 767 тысяч грн, или 29 тысяч долларов против почти 100 рыночных, что может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов.

Никакого другого имущества в декларации Алины нет. Ни автомобилей, ни недвижимости. Но в реальности автомобиль есть. За рулем Toyota Camry, которую нам удалось зафиксировать, скорее всего, некий Руслан Кобюк. Именно на него полиция составляла админпротоколы за непредпочтение в движении, превышение скорости и пересечение двойной сплошной.

Сама машина принадлежит Евгении Жирновой – конечной владелице компании "Агроком-ЗП", специализирующейся на оптовой торговле зерном, табаком, семенами и кормами для животных. Евгения объяснила: авто сдала в аренду водителю, а Алину не знает.

Дом, в который возвращается Алина Зборщик в поселке Осещина, еще не поставили на учет. Кому он принадлежит — неизвестно. А вот два земельных участка, на которых он построен, принадлежат уже упомянутой маме – Алле Зборщик.

В общей сложности 13 соток Женщина купила их 27 июля 2020 года - официально за 135 тысяч грн.

Кроме того, у Аллы Зборщик есть две квартиры в Киеве. Это вдобавок к квартире в ЖК "Автограф", где проживает Алина официально. Одна — почти на 50 квадратов — в ЖК "Воздухофлотский квартал". Купила ее Алла Зборщик в апреле 2019 года. Тогда такие здесь продавали примерно за 100 тысяч долларов. По тогдашнему курсу — от 2 млн 600 тысяч грн.

Но Алле очень повезло. Квартира обошлась ей всего в 618 тысяч грн — по тогдашнему курсу это 23 тысячи долларов против рыночных 100 тысяч. Заниженная цена может снова свидетельствовать об устойчивом нежелании Аллы платить лишние налоги.

Другая квартира в "Смартплаге" – 43 квадратных метра, приобретенные в июле 2018 года. Тогда стоимость одной здесь приближалась к 2 млн грн. Алла уже по знакомой нам схеме купила квартиру за 795 тысяч грн.

Кроме недвижимости, у мамы Алины есть также Toyota Highlander 2020 года выпуска, купленная в том же году. Такая подержанная сейчас стоит от 40 до 50 тысяч долларов или около 2 млн грн.

Зарплата Алины Зборщик не позволила ей купить всю эту недвижимость и авто за свои официальные доходы и записать на маму.

"Поэтому или это коррупционная история, или, возможно, родители руководительницы аппарата Шевченковского райсуда — состоятельные бизнесмены, помогающие дочери деньгами", — рассказывают журналисты.

И это правда, но есть нюанс — бизнес Аллы Зборщик размещен в самопровозглашенной ЛНР, а налоги она платит в бюджет РФ. Однако этот бизнес начал приносить существенную прибыль не с началом войны в 2014 году. И даже не с началом Великой войны в 2022-м. А уже после всех перечисленных стоимостных покупок – в середине 2023 года.

Речь идет о некоем ООО "Гранд". Компания производит гофрированную бумагу и картон, бумажную и картонную тару. С 1991 г. предприятие работало в Луганске. Сначала компанией руководил отец Алины Зборщик – Александр. Затем бизнесом занялась мама – Алла Зборщик. По состоянию на 2013 год у компании было более 700 тысяч грн чистой прибыли. А потом – оккупация и пауза, длившаяся 10 лет.

Почему пауза? Потому что, согласно украинским реестрам, компания с тех пор никакой прибыли не получала, а в России еще не стала полноценно на учет в налоговой. .Скорее всего, речь идет о втором варианте, ибо, согласно российским базам данных, юридическое лицо было создана в 2015 году. Да и откуда все же должны были взяться средства на покупку недвижимости в Киеве до появления официальных доходов компании.

В 2022 году компания регистрируется в российском налоговом и соцфонде. А 15 августа 2023 г. сведения об уже ООО "Гранд" вносят в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации (ЗК).

И нет, это не россияне отжали бизнес у порядочных людей. Основательницей новозарегистрированной российской компании также указана Алла Зборщик. То есть на второй год войны мама украинской чиновницы решила окончательно легализовать свое предприятие в стране-агрессорке. Уплачивать туда налоги. И как следствие – финансировать войну.

Только за неполный 2023 год компания Гранд заплатила почти 600 тысяч рублей налогов в российский бюджет. И еще почти миллион – в пенсионный фонд России. В общей сложности это около 600 тысяч грн.

И это еще не всё. Бизнес в России может вести кто-либо, для этого не обязательно брать российский паспорт. Так что либо любовь Аллы Зборщик ко всему российскому оказалась настолько сильной, либо выгода от сотрудничества с агрессором была настолько велика, что в том же 2023 году Алла Зборщик решила взять российский паспорт. Теперь она — полноправная гражданка государства-агрессорки, которая платит налоги и строит бизнес.

По тому российскому паспорту Алле Зборщик, который удалось найти журналистам, в российских реестрах также можно увидеть актуальный идентификационный код налогоплательщика мамы украинской чиновницы. А еще Алла Зборщик путешествует. В сентябре 2023 года она вылетела из российского аэропорта Домодедово в Турцию. То же — в ноябре 2024 года. По информации из российских баз данных, Алла Зборщик живет в Луганске на улице Кармелюка, 19А. А в 2024 году адресом пребывания указывала вот эта гостиница в Ростове — именно по этому адресу она стала на регистрационный учет граждан РФ.

Важная ремарка: россияне принудительно выдают российские паспорта жителям оккупированных территорий, что является грубым нарушением международного права. И чаще всего получить паспорт страны-агрессорки – без преувеличений вопроса жизни или смерти. Однако здесь, в истории родителей Алины Зборщик, с их бизнесом и отдыхом за границей, вряд ли речь идет о принуждении. Скорее, это сознательный выбор из корыстных или идеологических мотивов. Или все одновременно. А как же дочь, которая продолжает работать в государственном украинском учреждении?

В 2023 году Алла Зборщик подарила дочери 56 604 грн, в 2022-м - 205 821 грн. В том же году еще 54 000 грн Алине подарил некий Сергей Липченко. Это директор той же компании "Гранд", которая работает на Россию и принадлежит маме Алины Зборщик. Руководитель аппарата Шевченковского райсуда задекларировала эти подарки, забыв указать, правда, источник подаренных ей средств, который, скорее всего, располагается во временно оккупированном Луганске.

Важно понимать в этой истории, что, кроме предприятия во временно оккупированном Луганске, у Аллы Зборщик нет и не было никакого бизнеса. Так же никакого другого бизнеса нет у ее мужа, отца Алины Зборщик. А вот относительно новое (купленное уже после оккупации Луганска) имущество у Зборщиков в Киеве есть.

"Итак, какие варианты? Или Алина неофициально получала на госслужбе деньги, которые давали возможность купить все это имущество и записать его на маму, чтобы легче было спрятать. Или Алина живет на деньги мамы, которые зарабатывает в России, пока дочь отвечает за работу одного из ключевых судов Украины”, — констатируют расследователи.

Ранее сообщалось, что бывший глава Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов, выехавший из Украины перед началом полномасштабного вторжения, купил три элитных квартиры в Турции.