Российский удар по Запорожью: количество пострадавших продолжает расти
До 20 выросло количество раненых из-за удара россиян по Запорожью
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Глава ОВА отметил, что 13 человек остаются в больнице. Еще семь от госпитализации отказались, среди них и 5-летняя девочка. Ей медики оказали помощь на месте.
Федоров также напомнил, что сегодняшняя атака россиян по центру города унесла жизни трех человек.
Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 раненых.
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