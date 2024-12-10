Одного из пострадавших в Запорожье, которого признали погибшим, удалось реанимировать

фото: Запорожская ОВА

Медики смогли реанимировать одного из пострадавших в результате российского удара по Запорожью, которого ранее признали погибшим.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Имеем обнадеживающую новость: запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим", - отметил глава ОВА.

Федоров добавил, что состояние человека тяжелое, медики сейчас оказывают помощь.

Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 раненых.

Также известно, что под завалами ищут еще 8 человек.