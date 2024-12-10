В Запорожье из-под завалов клиники достали еще одно тело
Поисковая операция на месте ракетного удара в Запорожье продолжается. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Таким образом, количество погибших в результате российской атаки составляет 3.
"Только что из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего. Эта вражеская атака на Запорожье унесла три жизни", - отметил глава ОВА.
Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 раненых. Впоследствии стало известно, что одного из пострадавших, который был причислен к погибшим, удалось реанимировать.
Одного из пострадавших в Запорожье, которого признали погибшим, удалось реанимироватьВсе новости »
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