Россияне ударили по Запорожью: есть раненые
Во вторник, 10 декабря, около 15:00 российская армия нанесла удар по Запорожью
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Предварительно, в результате атаки пострадали два человека.
Пока больше информации о последствиях нет.
Напомним, утром 10 декабря россияне совершили ракетный обстрел Златополь на Харьковщине. Один из ударов пришелся по центру города, второй по окраине. Пострадали 10 человек.
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