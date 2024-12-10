фото: Запорізька ОВА

До 20 зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Голова ОВА зазначив, що 13 людей залишаються у лікарні. Ще семеро від госпіталізації відмовилися, серед них і 5-річна дівчинка. Їй медики надали допомогу на місці.

Федоров також нагадав, що сьогоднішня атака росіян по центру міста забрала життя трьох людей.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених.