13:05  10 грудня
В одеській Аркадії згорів ресторан: загинув чоловік
06:10  10 грудня
На озброєння ЗСУ надійшов український робот-кулемет "Droid TW 12.7"
07:45  10 грудня
На Волині затримали Івана з Київщини, який "змінив стать" і став Іванкою, аби виїхати до Польщі
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2024, 20:08

Російський удар по Запоріжжю: кількість постраждалих продовжує зростати

10 грудня 2024, 20:08
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

До 20 зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Голова ОВА зазначив, що 13 людей залишаються у лікарні. Ще семеро від госпіталізації відмовилися, серед них і 5-річна дівчинка. Їй медики надали допомогу на місці.

Федоров також нагадав, що сьогоднішня атака росіян по центру міста забрала життя трьох людей.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених.

війна Запоріжжя ракетний удар Федоров Іван Сергійович
У Запоріжжі з-під завалів клініки дістали ще одне тіло
10 грудня 2024, 19:36
Одного з постраждалих у Запоріжжі, якого було визнано загиблим, вдалося реанімувати
10 грудня 2024, 18:58
У Запоріжжі під завалами клініки шукають вісьмох людей
10 грудня 2024, 18:16
Всі новини »
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
У МАГАТЕ заявили про дронову атаку на їхній автомобіль, який їхав на Запорізьку АЕС
10 грудня 2024, 20:01
Росіяни атакують з дронів жителів Херсонщини: поранені ще п'ятеро людей
10 грудня 2024, 19:48
У Запоріжжі з-під завалів клініки дістали ще одне тіло
10 грудня 2024, 19:36
Місце скандальної Тетяни Крупи у Хмельницькій облраді знову залишилося вакантним
10 грудня 2024, 19:19
Одного з постраждалих у Запоріжжі, якого було визнано загиблим, вдалося реанімувати
10 грудня 2024, 18:58
Змова на торгах. Одеський депутат під слідством Антимонопольного комітету
10 грудня 2024, 18:48
Реформа децентралізації: Шуляк назвала терміни, коли в Україні має запрацювати інститут префектів
10 грудня 2024, 18:39
У Запоріжжі під завалами клініки шукають вісьмох людей
10 грудня 2024, 18:16
Уряд погодив будівництво мосту через Тису
10 грудня 2024, 18:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Кирило Сазонов
Всі блоги »