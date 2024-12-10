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10 декабря 2024, 18:16

В Запорожье под завалами клиники ищут восьмерых людей

10 декабря 2024, 18:16
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фото: Запорожская ОВА
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В Запорожье продолжается поисково-спасательная операция после обстрела, который россияне совершили сегодня, 10 декабря. Известно, что под завалами разрушенного здания клиники остаются люди

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По информации главы ОВА, под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара, находятся по меньшей мере восемь человек.

"Чрезвычайные работники продолжают поисково-спасательную операцию. Вместе с ними три бригады медиков", - добавил Федоров.

Он также обнародовал новые фотографии с места событий.

Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 раненых.

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