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10 грудня 2024, 19:36

У Запоріжжі з-під завалів клініки дістали ще одне тіло

10 грудня 2024, 19:36
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фото: Запорізька ОВА
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Пошукова операція на місці ракетного удару у Запоріжжі триває. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок російської атаки становить 3.

"Щойно з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. Ця ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених. Згодом стало відомо, що одного з постраждалих, який був зарахований до загиблих вдалося реанімувати.

війна Запоріжжя ракетний удар Федоров Іван Сергійович
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