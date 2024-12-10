У Запоріжжі з-під завалів клініки дістали ще одне тіло
Пошукова операція на місці ракетного удару у Запоріжжі триває. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Таким чином, кількість загиблих внаслідок російської атаки становить 3.
"Щойно з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. Ця ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених. Згодом стало відомо, що одного з постраждалих, який був зарахований до загиблих вдалося реанімувати.
Одного з постраждалих у Запоріжжі, якого було визнано загиблим, вдалося реанімуватиВсі новини »
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