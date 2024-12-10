Ракетный удар по клинике в Запорожье: трое погибших и 11 раненых
Спасатели ищут людей под завалами клиники, разрушенной российской ракетой
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеского удара погибли три человека.
Число раненых возросло до 11, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два врача.
На месте удара работают все службы.
Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00. Разрушена частная клиника , повреждены расположенные рядом здания.
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
Российский удар по Запорожью: количество раненых выросло
10 декабря 2024, 17:35В Полтавской области неизвестные пытались поджечь помещение старостата
10 декабря 2024, 17:18Стало известно, стольких местных депутатов отозвала "Слуга народа" за четыре года
10 декабря 2024, 16:35Пустил "красного петуха" за 100 долларов: в Одесской области предупредили поджог почтового отдела
10 декабря 2024, 16:34Без дронов нет обороны: Покровск в критической ситуации
10 декабря 2024, 16:14Удар по Запорожью: разрушена частная клиника, раненых стало больше
10 декабря 2024, 16:02Удар "Искандерами" по Златополю в Харьковской области: количество раненых возросло
10 декабря 2024, 15:46Россияне ударили по Запорожью: есть раненые
10 декабря 2024, 15:22Яценко мобилизует судей против ПриватБанка
10 декабря 2024, 14:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Все блоги »