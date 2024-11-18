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18 ноября 2024, 07:21

На Запорожье в результате обстрелов ранены шесть человек

18 ноября 2024, 07:21
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фото: Иван Федоров
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За прошедшие сутки в Запорожской области шесть человек пострадали в результате российских обстрелов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В частности, во время ударов по городу Запорожье получили ранения два человека в возрасте 18 и 59 лет. Также четыре человека были ранены в результате российских атак по Пологовскому району области. Это женщины в возрасте 52, 55, 61 лет и 59-летний мужчина.

В целом, как отмечается в сообщении, в течение суток оккупанты нанесли 424 удара по региону. Под вражеским огнем находились 13 населенных пунктов области.

Три ракетных удара враг нанес по Запорожью. Также россияне совершили 22 авиаудара по региону. Кроме того, враг применял для обстрелов дроны разных модификаций, РСЗО и артиллерию.

За сутки Запорожская ОВА получила 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, в результате ракетного удара по городу Сумы, который россияне совершили в ночь на 18 ноября, пострадали более 50 жителей многоэтажек. 10 гражданских погибли, среди них двое детей.

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