В результате удара по многоэтажке в Сумах есть погибшие, много раненых

скриншот с видео

По предварительным данным, в Сумах в результате российского ракетного удара по многоэтажке погибли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

По данным корреспондентки телеканала "Мы-Украина", погибших по меньшей мере шесть человек.

Как сообщил и. городского головы Сум Артем Кобзарь, ракета прилетела во двор дома. Многоэтажка потерпела серьезные разрушения, в домах вблизи места прилета ракеты выбиты окна.

Артем Кобзарь отметил, что на месте происшествия работают спасательные службы. В результате атаки много раненых. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Напомним, российские войска вечером, 17 ноября, нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Сумы.