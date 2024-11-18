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18 листопада 2024, 07:21

На Запоріжжі внаслідок обстрілів поранені шестеро людей

18 листопада 2024, 07:21
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фото: Іван Федоров
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Протягом минулої доби у Запорізькій області шестеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Зокрема, під час ударів по місту Запоріжжя отримали поранення два чоловіки віком 18 та 59 років. Також четверо людей були поранені внаслідок російських атак по Пологівському району області. Це жінки віком 52, 55, 61 років та 59-річний чоловік.

Загалом, як зазначається у повідомленні, впродовж доби окупанти завдали 424 удари по регіону. Під ворожим вогнем були 13 населених пунктів області.

Три ракетні удари ворог завдам по Запоріжжю. Також росіяни здійснили 22 авіаудари по регіону. Окрім того, ворог застосовував для обстрілів дрони різних модифікацій, РСЗВ та артилерію.

Протягом доби Запорізька ОВА отримала 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по місту Суми, який росіяни здійснили у ніч проти 18 листопада, постраждали понад 50 мешканців багатоповерхівок. 10 цивільних загинули, серед них — двоє дітей.

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