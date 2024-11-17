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17 ноября 2024, 21:16

Оккупанты ударили баллистикой по многоэтажке в Сумах

17 ноября 2024, 21:16
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скриншот с видео
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Российские войска вечером, 17 ноября, нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Сумы

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает RegioNews.

Он отметил, что для этой атаки россияне использовали баллистическую ракету.

Также в сети распространяют видео с места попадания. На этих кадрах видно, что в поврежденном доме возник пожар.

Напомним, ранее стало известно, что в результате очередного артиллерийского обстрела приграничья Сумщины погиб 73-летний рыбак.

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