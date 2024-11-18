Ракетный удар по многоэтажке в Сумах: ранены более 50 человек, 10 погибших

фото: ГСЧС Украины в Сумской области

В результате ракетного удара по городу Сумы, который россияне совершили в ночь на 18 ноября, пострадали более полусотни жителей многоэтажек. 10 гражданских погибли, среди них — двое детей

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"К сожалению, в результате атаки погибли 10 человек, среди них двое детей. Пострадал 51 человек, включая пятерых детей", — говорится в сообщении.

В Сумской ОВА уточнили, что в результате вражеской атаки среди погибших — 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Спасатели и экстренные службы продолжают работу на месте трагедии. Более 400 жителей пострадавших домов были эвакуированы из поврежденных зданий.

Недалеко развернули пункт несокрушимости ГСЧС. Психологи оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, повреждено остекление окон шести 10-этажных домов, уничтожены четыре автомобиля. Последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним, российские войска вечером 17 ноября нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Сумы.

В первые минуты после атаки сообщалось о погибших и многих раненых.