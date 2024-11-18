Россияне повторно атаковали Сумы баллистикой: город остался без света
В полночь 18 ноября войска РФ повторно ударили ракетой по критической инфраструктуре города Сумы. Из-за обстрелов областной центр обесточен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.
По имеющейся информации, в 00:10 оккупанты атаковали Сумы, вероятно, баллистической ракетой.
"Сейчас исчез свет в городе. Аварийные службы работают. Последствия удара устанавливаются", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате ракетного удара по городу Сумы, который россияне совершили в ночь на 18 ноября, пострадали более 50 жителей многоэтажек. 10 гражданских погибли, среди них двое детей.
Ракетный удар по многоэтажке в Сумах: ранены более 50 человек, 10 погибшихВсе новости »
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