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18 ноября 2024, 02:30

Россияне повторно атаковали Сумы баллистикой: город остался без света

18 ноября 2024, 02:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В полночь 18 ноября войска РФ повторно ударили ракетой по критической инфраструктуре города Сумы. Из-за обстрелов областной центр обесточен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.

По имеющейся информации, в 00:10 оккупанты атаковали Сумы, вероятно, баллистической ракетой.

"Сейчас исчез свет в городе. Аварийные службы работают. Последствия удара устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетного удара по городу Сумы, который россияне совершили в ночь на 18 ноября, пострадали более 50 жителей многоэтажек. 10 гражданских погибли, среди них двое детей.

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