Жительница Ирпеня, госпитализированная с подозрением на СOVID-19, родила мальчика
Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в три часа ночи родила в роддоме Белой Церкви мальчика
Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в три часа ночи родила в роддоме Белой Церкви мальчика
Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин, пишет RegioNews со ссылкой на сapital.ua.
"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 — здоровый ирпенский парень!", — написал чиновник.
По его данным, маму сегодня переведут в инфекционное отделение, мальчик временно будет на карантине.
Ранее сообщалось, что в Ірпене госпитализировали беременную женщину с подозрением на коронавирус.
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