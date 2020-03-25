Жительница Ирпеня, госпитализированная с подозрением на СOVID-19, родила мальчика

Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в три часа ночи родила в роддоме Белой Церкви мальчика

Фото: Shutterstock

Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в три часа ночи родила в роддоме Белой Церкви мальчика

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