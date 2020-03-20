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20 марта 2020, 15:20 11

В Запорожье льготникам отменяют бесплатный проезд

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20 марта 2020, 15:20 11
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Чтобы снизить угрозу массового заболевания людей коронавирусом в Запорожье отменят бесплатный проезд пассажиров льготных категорий
Фото: Facebook Владимир Буряк
Чтобы снизить угрозу массового заболевания людей коронавирусом в Запорожье отменят бесплатный проезд пассажиров льготных категорий

Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал мэр Запорожья Владимир Буряк.

Льготы отменят с 23 марта. По словам Буряка, это также даст возможность нормально добираться до работы тем, кто не может работать дистанционно.

З понеділка в Запоріжжі буде тимчасово припинено безкоштовні перевезення пасажирів пільгових категорій. Таке рішення...

Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Напомним, чтобы предупредить распространение заболевания коронавирусом в Запорожье с 17 марта установили карантин.

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Напомним, в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19.

В мире - почти 250 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Более 86 тысяч человек уже выздоровели.


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