Более 10 кг наркотиков и 670 тысяч грн: на Закарпатье разоблачили наркогруппировку

Фото: Национальная полиция

На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков. Ежемесячная прибыль группировки могла достигать 1,2 млн грн

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили четырех участников группы. По данным следствия, организовал наркобизнес 34-летний житель Ужгорода, работник "Укрзализныци". Его 55-летний сообщник, работающий фельдьегером Государственной службы специальной связи и защиты информации, отвечал за изготовление и фасовку наркотиков.

Еще двое мужчин в возрасте 58 и 34 лет занимались сбытом наркотиков, в том числе оптовыми партиями. Младший из них является военнослужащим, разыскиваемым как дезертира.

Полицейские провели 27 обысков в квартирах фигурантов, местах изготовления и хранения наркотиков, а также в транспортных средствах.

Во время обысков изъяли более 10 кг наркотических веществ, в том числе более 200 пакетов с каннабисом, растения конопли, выращенные гидропонным способом, высушенные растения, метамфетамин и ампулы с морфином.

Также правоохранители изъяли около 30 мобильных телефонов, электронные весы, устройства для употребления и измельчения наркотиков, более 670 тысяч гривен наличных и пять автомобилей.

Всех четырех фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотиков, совершенные группой лиц.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Общий размер залога составляет более 10 млн. грн.

Видео обысков – по ссылке.

Напомним, правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и ​​паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.