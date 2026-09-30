В Киевской области женщина избила 4-летнюю дочь

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в Киевской области. Правоохранители составили протокол по женщине после того, как она избила своего ребенка

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Это произошло в одном из торговых центров. Правоохранители нашли видео, на котором видно, что женщина бьет своего ребенка ладонью по голове. Свидетельница, снявшая это на видео, рассказала, что женщина ударила маленькую девочку неоднократно.

Правоохранители обнаружили эту женщину. Ею оказалась 32-летняя женщина. Тогда она избивала свою 4-летнюю дочь.

"Ювенальные инспекторы составили в отношении женщины административные материалы за совершение насилия над ребенком (ст. 173-2 КУоАП). Правоохранители провели с матерью профилактическую беседу по поводу недопустимости применения физической силы и психологического давления в отношении детей", - говорят в полиции.

Напомним, в Черкасской области отец жестоко избил 8-летнюю дочь . Девочка рассказала, что это был не первый случай. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически совершал по отношению к ней физическое и психологическое насилие.