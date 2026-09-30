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30 сентября 2026, 13:10

В Киеве во время повторного обстрела пострадал спасатель-рекордсмен

30 сентября 2026, 13:10
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Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины
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В результате российской атаки на Киев пострадал спасатель Владимир Сковородка, несколько лет назад установивший рекорд Украины, пробежав более 60 километров в полном боевом снаряжении

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский, передает RegioNews.

По его словам, Сковородко во время атаки помогал пострадавшим, однако сам попал под обстрел.

"Среди раненых в столице – спасатель Владимир Сковородка. Его знают как спортсмена, установившего рекорд Украины. Несколько лет назад в память о погибших коллегах Владимир в полном боевом снаряжении пробежал более 60 километров. Сегодня он помогал пострадавшим и сам попал под повторный обстрел", – сообщил Выгивский.

Министр отметил, что в Киеве и области продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожаров после российских обстрелов.

По его словам, ночью российские войска атаковали ракетами и дронами 10 регионов и Киев. Под ударами оказались жилые дома, торгово-развлекательный центр, административные строения, объекты энергетики и хозяйственные постройки.

На местах ударов работают спасатели и другие необходимые службы. Полицейские документируют последствия атак и принимают заявления по поводу поврежденного или уничтоженного имущества.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.

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