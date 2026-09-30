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30 сентября 2026, 13:27

За границу за $24 тысячи: в Ровенской области разоблачили организатора схемы

30 сентября 2026, 13:27
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Фото: полиция
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Правоохранители разоблачили 27-летнего организатора схемы незаконной переправки мужчин через границу за 24 тысячи долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Делок общался с "клиентами" через мессенджер и руководил их действиями. По его инструкциям мужчины поехали в Клесов, где их должны ждать сообщники, чтобы провести к месту пересечения границы. Точную точку встречи организатор планировал сбросить впоследствии через геолокацию. Однако схему разоблачили полицейские вместе с пограничниками.

Фигуранту объявили подозрение в организации незаконной переправки людей через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Суд отправил его под стражу на 60 дней с возможностью внести 660 тысяч гривен залога.

Задержанному грозит от 7 до 9 лет тюрьмы. Полиция ищет других людей, причастных к схеме.

Напомним, на Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".

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