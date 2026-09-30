Во Львове 21-летняя девушка напала с ножом на родителей
Происшествие случилось вечером 28 сентября в доме по улице Научной во Львове
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Во время конфликта 21-летняя местная жительница напала с ножом на своих 52-летних родителей, причинив им тяжелые ранения. Пострадавших госпитализировали.
Злоумышленницу задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Девушке грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, утром 30 сентября в Киевском районе Одессы на Люстдорфской дороге застрелили мужчину. Полиция задержала подозреваемого.
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