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30 сентября 2026, 14:18

РФ ударила по северу Ровенщины: повреждена гражданская инфраструктура

30 сентября 2026, 14:18
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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30 сентября север Ровенщины подвергся очередной воздушной атаке. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На месте работают соответствующие службы, устанавливающие масштабы повреждений и устраняющие последствия атаки.

Как известно, за прошедшие сутки в области неоднократно звучала воздушная тревога. В результате вражеского удара была повреждена гражданская спецтехника.

Напомним, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Ночью российские войска атаковали ракетами и дронами энергетические объекты в Киеве, Киевской области и других регионах.

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