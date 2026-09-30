РФ ударила по северу Ровенщины: повреждена гражданская инфраструктура
30 сентября север Ровенщины подвергся очередной воздушной атаке. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
На месте работают соответствующие службы, устанавливающие масштабы повреждений и устраняющие последствия атаки.
Как известно, за прошедшие сутки в области неоднократно звучала воздушная тревога. В результате вражеского удара была повреждена гражданская спецтехника.
Напомним, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Ночью российские войска атаковали ракетами и дронами энергетические объекты в Киеве, Киевской области и других регионах.